كلوب: لا أهتم بهوية منافسنا في دور الـ16 من دوري الأبطال

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

لا يهتم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بهوية منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، موضحا استعداده لملاقاة أي خصم.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي بثنائية دون رد، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليحتل الفريق وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن خصمه الإيطالي.(طالع التفاصيل)

عن هوية المنافس الذي يتمنى ملاقاته في دور الـ16، قال كلوب: "نحن لسنا في أرض الأحلام".

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "لا أهتم بهوية المنافس الآن، يمكنني الانتظار حتى موعد القرعة يوم الاثنين".

ليفربول سيلعب ضد أحد متصدري باقي المجموعات، باستثناء الفرق الإنجليزية.

وعن أسباب عدم البدء بداروين نونيز كأساسي، أوضح كلوب "كان علينا تغيير التشكيل بعض الشيء وهذا هو السبب في أننا لم نبدأ بالمهاجمين الثلاثة لأننا يجب أن نرى كيف تسير المباراة".

وتابع "أعتقد أن كورتيس جونز أبلى بلاءً حسنًا في مركز غير مألوف بالنسبة له".

وأتم "بعد ذلك عندما يمكنك الدفع بلاعب بجودة داروين، وقتها سيكون ذلك مفيدا للغاية".

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 85، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق مهاجم منتخب أوروجواي داروين نونيز في الوقت بدل الضائع.

وبعد الهدف انفرد قائد منتخب مصر بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي برصيد 7 أهداف.

بعد أن فك الشراكة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك استطاع محمد صلاح التسجيل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.

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