ضربة قوية لـ برشلونة.. الكشف عن مدة غياب كيسي

كُشفت مدة غياب الإيفواري فرانك كيسي بعد الإصابة التي تعرض إليها أمس الأربعاء خلال مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن.

وخرج كيسي مصابا في مباراة تحصيل الحاصل غير المؤثرة في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن كيسي تعرض إلى تمزق في عضلة الفخذ الخلفية الممتدة بجانب الركبة بعد الإشاعة التي أجراها أمس عقب المباراة.

ومن المتوقع أن يغيب الدولي الإيفواري لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

وكان كيسي قد تعرض في بداية أكتوبر لإجهاد في عضلة الفخذ وغاب على إثرها عن مباراة سيليتا فيجو في الدوري الإسباني.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما كان قد انضم لبرشلونة في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادما من ميلان.

وشارك كيسي مع برشلونة في 13 مباراة وخلالهم سجل هدفا وحيدا.

وتغلب برشلونة على فيكتوريا بلزن بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحصيل حاصل غير مؤثرة في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث لينتقل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

أما فيكتوريا بلزن فتذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.