مصدر من كاف يكشف الموعد الأقرب لقرعة الأبطال والكونفدرالية.. لن تقام في مقر الاتحاد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الموقع الأقرب لإقامة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وأن القرعة لن تقام في المقر الرسمي.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal: "لجنة المسابقات استقرت بشكل مبدئي على إقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 16 نوفمبر الجاري ولكن ما زلنا في انتظار تأكيد الموعد عند الاتفاق على مكان القرعة".

وأضاف "الأقرب هو عدم إقامة القرعة في مقر الاتحاد الإفريقي بسبب بعض الأمور الخاصة التي تحدث في المقر".

وتابع "هناك اتجاه لإقامتها خارج المقر مثلما حدث في قرعة دور الـ32 المكرر من الكونفدرالية، البحث ما زال جاريا لإيجاد مكان مناسب في القاهرة".

وواصل "سيتم الاستقرار على مكان القرعة خلال 72 ساعة وبعدها سيتم تحديد الموعد النهائي وإبلاغ المشاركين به".

وأتم "الاتحاد الإفريقي حريص على إقامة القرعة قبل انطلاق كأس العالم لمنح الوقت للفرق للتحضير لدور المجموعات".

ومن المنتظر أن يبدأ دور المجموعات في شهر فبراير المقبل.

وصعد الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

بينما حجز بيراميدز وفيتوشر معقديهما في دور المجموعات من الكونفدرالية.

سيتم الاستقرار على مكان القرعة خلال 72 ساعة وبعد ذلك سيتم الاستقرار النهائي على الموعد وإخطار جميع المشاركين بها

كاف حريص على القيام بالقرعة قبل انطلاق كأس العالم لمنح الوقت للفرق للتحضير لدور المجموعات الذي ينطلق في فبراير المقبل