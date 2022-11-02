حصد جائزة رجل المباراة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

حصد محمد صلاح جائزة رجل مباراة ليفربول ونابولي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وفاز ليفربول على نابولي بنتيجة 2-0 ليرتفع رصيد الريدز إلى 15 نقطة.

واعتلى محمد صلاح صدارة ترتيب الهدافين لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل في شباك نابولي الإيطالي.

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وبعد الهدف أصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي حتى الآن برصيد 7 أهداف.

وجاءت أرقام محمد صلاح:

دقائق: 90

أهداف: 1

إجمالي تسديدات: 3

تسديدات على المرمى: 2

مراوغات ناجحة: 0 من 2

لمسات الكرة: 47

تمريرات صحيحة: 22 من 27

دقة تمريرات: 81%

تمريرات مفتاحية: 3

عرضيات صحيحة: 0 من 2

فقد الكرة: 18

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي بثنائية دون رد، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق مهاجم منتخب أوروجواي داروين نونيز.

كذلك استطاع محمد صلاح التسجيل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.

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