محمد صلاح إلى المراسل: شكرا على إخباري أن الهدف في نابولي احتسب لي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نابولي

عبر محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بالفوز على نابولي، مؤكدا أن الفريق الإيطالي من أفضل فرق العالم في الوقت الحالي.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي بثنائية دون رد، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "الفوز على أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور جيد، إنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى التركيز والاستمرار".

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وأضاف "كنا بحاجة إلى هذا الفوز وهذه النتيجة ونأمل أن تمنحنا المزيد من الثقة في الوقت الحالي".

وأكمل "أنا وداروين سعداء أننا تمكنا من التسجيل اليوم، من المهم أننا حققنا الفوز ولعبنا مباراة جيدة وحاولنا استعادة الكرة بسرعة".

وواصل "نحن بحاجة للفوز بالمزيد من المباريات في الدوري الإنجليزي".

وأوضح "أنا لست المدير الفني إنه يقرر الخطط وهو يعرف المركز الأفضل لي وعلينا أن نتبع تعليماته".

وفي النهاية سأل صلاح مراسل القناة عن الهدف الأول لليفربول ولمن تم احتسابه ورد عليه المراسل أنه احتسب له.

فرد عليه صلاح قائلا: "حسنا، شكرا لك على التأكيد".

وبعد الهدف أصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي حتى الآن برصيد 7 أهداف.

بفارق هدفا عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك استطاع محمد صلاح التسجيل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.

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