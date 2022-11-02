لا جديد يذكر.. بايرن يفوز على إنتر بثنائية ويحصد العلامة الكاملة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

بايرن وإنتر

حصد بايرن ميونيخ العلامة الكاملة في منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على إنتر ميلان بهدفين دون ر د في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من المجموعة

وسجل بنجامين بافارد الهدف الأول في الدقيقة 32 من ضربة رأسية متقنة، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الثاني عند الدقيقة 72 من تسديدة قوية سكنت شباك أندريه أونانا.

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بايرن حصد النقطة رقم 18 خلال 6 مباريات ليحصد العلامة الكاملة خلال دور المجموعات.

وسجل الكاميروني تشوبو موتينج هدفه الثالث خلال آخر 4 مباريات مع بايرن بدوري أبطال أوروبا.

وضمن بايرن وإنتر مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فيما اتجه برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي.

بدأ بايرن المباراة بضغط هجومي عن طريق تسديدة خطيرة من جوشوا كيميتش من ضربة ثابتة تصدى لها أونانا حارس إنتر.

وأهدر لاوتارو مارتينيز فرصة مؤكدة لـ إنتر ووضع الكرة أعلى مرمى بايرن ميونيخ بقليل.

واستغل بنجامين بافارد عرضية متقنة وحولها بضربة رأسية سكنت شباك أونانا في الدقيقة 32.

وألغى حكم اللقاء هدفا سجله لاوتارو مارتينيز مع بداية الشوط الثاني بداعي التسلل.

كما حرم التسلل تشوبو موتينج من تسجيل هدف رائع بعد مقصية رائعة في الدقيقة 63.

وعاد موتينج لتسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية سكنت شباك أونانا في الدقيقة 75.

وأهدر إيدين دجيكو فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة فى صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند 10 نقاط يليه برشلونة برصيد 7 نقاط ثم فيكتوريا بلزن بدون نقاط.

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