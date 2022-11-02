بهدفه في نابولي.. صلاح هداف دوري أبطال أوروبا

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حصد جائزة رجل المباراة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي

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محمد صلاح إلى المراسل: شكرا على إخباري أن الهدف في نابولي احتسب لي

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