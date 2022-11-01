انتهت أبطال أوروبا - ليفربول (2)-(0) نابولي.. فوز الريدز
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد
ق 97: جوووووووووول الثاني لليفربول عن طريق نونيز
ق 85: جووووووووول صلاح في الوقت القاتل
ق 57: إلغاء الهدف بسبب التسلل بعد العودة للفيديو
ق 53: جووووول أوستيجارد والأول بضربة رأسية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 42: انفراد ضائع من صلاح
ق 40: سقوط ميلنر والدماء تسيل من رأسه
ق 28: انطلاقة من صلاح وتمريرة إلى تياجو الذي يسدد والحارس يتصدى
انطلاق المباراة
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