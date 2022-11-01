تشكيل ليفربول - محمد صلاح يقود الهجوم أمام نابولي في دوري الأبطال

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أياكس وليفربول

يقود محمد صلاح نجم منتخب مصر هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد نابولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

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المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جيمس ميلنر – كورتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو

بينما جاء تشكيل نابولي كالآتي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – كيم مين جاي – ليو أوستيجارد – ماتياس أوليفيرا

الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا – أندري فرانك زامبو أنجويسا – تاجي ندومبيلي

الهجوم: ماتيو بوليتانو – فيكتور أوسمين – خفيتشا كفاراسخيليا

ويحتل نابولي المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح
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