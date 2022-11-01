في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

إمام عاشور رجل المباراة

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة إنبي، ويغيب عنها إمام عاشور لاعب خط الوسط.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد إنبي في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

تعرف على قائمة الزمالك لمباراة إنبي. (طالع التفاصيل)

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وعلم FilGoal.com أن سبب غياب إمام عاشور عن قائمة الزمالك هو أمر فني خاص بالمدرب البرتغالي فيريرا.

ويغيب أحمد فتوح بسبب إصابته بشرخ في وجه القدم وتعرض لهذه الإصابة خلال مباراة السوبر.

أما محمد عبد الشافي يغيب بسبب إصابته برشح في الركبة.

ويعاني سامسون أكينيولا من إصابة بالتهابات في الحوض مثلما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ويغيب إبراهيما نداي لإصابته في العضلة الخلفية مثلما أعلن الزمالك قبل فترة.

وفاز الزمالك في أول مباراتين بالدوري المصري على سموحة وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك إمام عاشور الدوري المصري
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