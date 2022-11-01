قائمة الزمالك - استبعاد إمام عاشور وضم حاتم سكر أمام إنبي

خرج إمام عاشور لاعب وسط الزمالك من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

ويحل الزمالك ضيفا على إنبي في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة من الدوري، بعد تأجيل مواجهة الزمالك ضد بيراميدز من نفس الجولة.

وضم جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، حاتم سكر مدافع الفريق.

بينما استمر غياب سامسون أكينولا، وإبراهيم نداي ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - يوسف إبراهيم أوباما - سيد عبد الله - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق شيكابالا - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

وحقق الزمالك العلامة الكاملة من أول مباراتين بعد الفوز على فريقي سموحة وسيراميكا كليوباترا.

أما إنبي ففي المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وخسارتين في أول ثلاث مباريات.