استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر مغلق لمنتخب الشباب في نوفمبر
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 17:18
كتب : FilGoal
استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على إقامة معسكر مغلق، في شهر نوفمبر الجاري.
وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اتحاد إفريقي، من أجل الاتفاق على مباراة ودية لمنتخب الشباب خلال الشهر الجاري.
وكان الاتحاد المصري أرسل خطابا إلى اتحاد جامبيا لكرة القدم لتنظيم مباراة ودية بين المنتخبين للشباب.
ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.
وتستضيف مصر منافسات كاس أمم إفريقيا للشباب وذلك في شهر فبراير المقبل.
وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.
وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.
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