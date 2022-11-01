استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر مغلق لمنتخب الشباب في نوفمبر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 17:18

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على إقامة معسكر مغلق، في شهر نوفمبر الجاري.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اتحاد إفريقي، من أجل الاتفاق على مباراة ودية لمنتخب الشباب خلال الشهر الجاري.

وكان الاتحاد المصري أرسل خطابا إلى اتحاد جامبيا لكرة القدم لتنظيم مباراة ودية بين المنتخبين للشباب.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يتحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان.. وصرف مكافأة لمنتخب الشاطئية الأهلي يعلن مغادرة عبد المنعم للمستشفى.. وموعد عودته للتدريبات خبر في الجول – ربيعة يغيب عن مواجهة الأهلي والداخلية

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

وتستضيف مصر منافسات كاس أمم إفريقيا للشباب وذلك في شهر فبراير المقبل.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب كأس أمم إفريقيا للشباب
نرشح لكم
الحضري: تمنيت احتراف أبو جبل بعد أمم إفريقيا.. والأهلي والزمالك ليسا أقرب للمنتخب أحمد سيد غريب: هذا ما كان ينقص المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني محمد أشرف: كولر يتابعني وأنا تحت أمر الأهلي.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب حمزة علاء: الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي تعرض للظلم عبد الرحمن عاطف: الضغوط كبيرة على المنتخب الأولمبي.. والجيل السابق ظروفه أفضل مصطفى سعد: هذا سبب إهدار الفرص أمام إسواتيني.. والبداية جيدة عربي بدر: المنتخب الأولمبي سيتحسن مع المباريات.. وسنشرف الكرة المصرية ميكالي: حسام عبد المجيد وصل مساء أمس وشارك اليوم في المباراة ضد إسواتيني
أخر الأخبار
وكيل أعماله: عرضت كفاراتسخيليا على العديد من الأندية الكبرى ولم يثقوا به 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - رزاق سيسيه يقود البنك الأهلي.. وإيبوكا وريان في هجوم سيراميكا 34 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: كاف يحاول إقناع جوميز بالتراجع عن الاعتزال 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثالثة - وائل القباني مديرا فنيا لفريق HFC ساعة | الدرجة الثانية
اسكواش - تعيين إنجي خير الله لقيادة منتخب السيدات في بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
استعدادا لأمم إفريقيا.. معسكر مغلق لمنتخب الشباب في نوفمبر ساعة | منتخب مصر
ذا أثليتك: داني ويلبيك في قائمة إنجلترا المبدئية لكأس العالم ساعة | قطر 2022
اتحاد الكرة يتحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان.. وصرف مكافأة لمنتخب الشاطئية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس