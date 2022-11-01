ذا أثليتك: داني ويلبيك في قائمة إنجلترا المبدئية لكأس العالم

اختير داني ويلبيك مهاجم برايتون ضمن القائمة المبدئية لمنتخب إنجلترا الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا اختار ويليبك في القائمة المبدئية التي تضم 55 لاعبا.

كما اختار زميله لويس دانك قائد برايتون البالغ من العمر 30 عامًا في القائمة المبدئية أيضا.

رغم أن الأخير لم يلعب سوى مباراة دولية وحيدة بقميص الإنجليز، كانت ودية ضد الولايات المتحدة في نوفمبر 2018.

بينما شارك ويلبيك في 42 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، غير أنه لم يظهر دوليا منذ 2018.

حسب التقرير، فإن ويلبيك الذي سجل 3 أهداف هذا الموسم، وصنع مثلهم، لفت انتباه مدرب منتخب إنجلترا.

ومن المنتظر أن يعلن ساوثجيت القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا قبل يوم 14 نوفمبر.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022 ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

ويلعب الإنجليز ضمن المجموعة الثانية مع إيران وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.

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