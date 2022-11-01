مران الأهلي - فحص طبي للسولية.. وغياب كولر وثنائي الفريق

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

مران الأهلي

غاب الثنائي حسين الشحات وعلي معلول عن تدريبات الأهلي الجماعية صباح اليوم بسبب تعرضهما لنزلة برد.

وغاب أيضا مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن التدريبات لإصابته هو الآخر بنزلة برد.

وأشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى أن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق يتابع حالة الثلاثي باستمرار للاطمئنان عليه.

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وأدى عمرو السولية جلسات تأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي لتعرضه لإصابة خفيفة وفضل الجهاز الفني أن يؤدي اللاعب جلسات تدريب منفردة.

وخضع السولية لكشف طبي أثبت تعرضه لشد خفيف في العضلة الأمامية.

وكان FilGoal.com قد كشف عن صعوبة لحاق كولر وعلي معلول بمباراة الداخلية بسبب إصابتهم بنزلة برد واقتراب مساعده هارالد جامبيرلي من قيادة المباراة فنيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية غدا الأربعاء على استاد الجيش بالسويس في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في أول جولتين بتحقيقه الفوز على أسوان والإسماعيلي.

الاهلي مارسيل كولر عمرو السولية علي معلول حسين الشحات
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