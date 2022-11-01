خبر في الجول – صعوبة في تواجد كولر ومعلول بلقاء الأهلي والداخلية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 12:05

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر

بات هناك صعوبة في تواجد علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق في مواجهة الداخلية.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن ثنائي الأهلي يعاني من نزلة برد ما يهدد لحاقه بالمباراة المقبلة.

وحال التأكد من عدم قدرة كولر على قيادة المباراة سيقودها مساعده هارالد جامبيرلي والذي سيقوم بالتنسيق مع سامي قمصان المدرب العام ثم مع المدرب السويسري هاتفيا.

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أما فيما يخصل معلول فسيتم اللجوء لأيمن أشرف ومحمد أشرف.

ويواجه الأهلي منافسه الداخلية غدا الأربعاء في ثالث جولات الدوري المصري في ملعب السويس الجديد.

وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على الإسماعيلي وأسوان بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وتوج الأهلي الجمعة الماضية بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بهدفين دون رد.

الأهلي كولر معلول الداخلية الدوري المصري
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