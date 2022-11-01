جوليان ألفاريز: تحدثت مع أجويرو طوال 6 أشهر قبل الانضمام لسيتي 

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 15:39

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز

كشف الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي أن تحدث مع مواطنه سيرجيو أجويرو لفترة طويلة قبل إتمام انتقاله إلى صفوف الفريق السماوي.

أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي بعدما قضى 10 سنوات في صفوف الفريق، قبل الانتقال إلى برشلونة ثم الاعتزال.

وقال ألفاريز في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "عندما علمت بإمكانية انتقالي إلى سيتي، تحدثت مع أجويرو باستمرار لمدة 6 أشهر وسألته عن النادي والمدينة والأجواء وكل شيء".

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وأضاف "ليس أجويرو وحده من تحدثت معه، بل تحدثت مع بعض اللاعبين الذين لعبوا لمانشستر سيتي".

وأكمل "أجويرو قدم أداء مذهلا مع سيتي وسجل الكثير من الأهداف، أريد بذل 100% من مجهودي لأعيش فترة جيدة هنا كما فعل سيرجيو".

في نهاية موسم 2020-2021، أنهى أجويرو مسيرته مع مانشستر سيتي برقم قياسي وهو اللاعب الأكثر تسجيلا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفا.

وتوج أجويرو بـ15 لقبا مع سيتي.

وعن عدم مشاركته باستمرار في التشكيل الأساسي للفريق السماوي، علق ألفاريز قائلا "عليك تقبل قرارات المدرب، في ريفر بليت لم أكن ألعب بانتظام في بعض الفترات، وفي المنتخب الأرجنتيني لا أشارك باستمرار".

وأردف "أحاول أن أكون في قمة التركيز في التدريبات طوال الوقت لأكون مستعدا للمشاركة".

وأتم "أنا لاعب شاب أحاول التعلم واكتساب الخبرات، علي تقديم أفضل ما لدي، ومساعدة فريقي بأي طريقة ممكنة".

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