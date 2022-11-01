بيراميدز يواجه نيجيليك على استاد القاهرة

أعلن نادي بيراميدز خوضه لمباراة الإياب مع نيجيليك النيجري على استاد القاهرة.

ويلعب بيراميدز مع نيجيليك في دور الـ 32 الإضافي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب مع نيجيليك في النيجر غدا الأربعاء.

واتفق بيراميدز مع إدارة استاد القاهرة على استضافة مباراة الإياب عليه بدلا من ملعب الدفاع الجوي الذي سيغلق بشكل مؤقت من أجل زراعة البذرة الشتوية قبل إعادة افتتاحه.

وتأهل بيراميدز لمواجهة نيجيليك بعد الفوز على هلال الساحل السوداني بنتيجة إجمالية 9-0 ذهابا وإيابا.

وكان بيراميدز قد وصل لدور ربع النهائي في النسخة الماضية ولكنه أقصي أمام مازيمبي.