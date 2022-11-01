بيراميدز يواجه نيجيليك على استاد القاهرة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 14:19

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز خوضه لمباراة الإياب مع نيجيليك النيجري على استاد القاهرة.

ويلعب بيراميدز مع نيجيليك في دور الـ 32 الإضافي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب مع نيجيليك في النيجر غدا الأربعاء.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – ربيعة يغيب عن مواجهة الأهلي والداخلية القيعي ينفي التصريحات المنسوبة إليه بشأن "مفاجأت تخص الأهلي" قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم موندو ديبورتيفو: أسينسيو خيار مطروح في برشلونة

واتفق بيراميدز مع إدارة استاد القاهرة على استضافة مباراة الإياب عليه بدلا من ملعب الدفاع الجوي الذي سيغلق بشكل مؤقت من أجل زراعة البذرة الشتوية قبل إعادة افتتاحه.

وتأهل بيراميدز لمواجهة نيجيليك بعد الفوز على هلال الساحل السوداني بنتيجة إجمالية 9-0 ذهابا وإيابا.

وكان بيراميدز قد وصل لدور ربع النهائي في النسخة الماضية ولكنه أقصي أمام مازيمبي.

بيراميدز نيجيليك كأس الكونفدرالية الإفرقية
نرشح لكم
تقرير: كاف يحاول إقناع جوميز بالتراجع عن الاعتزال أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يستهل مشواره بالخسارة أمام مازيمبي بيراميدز يكشف سبب غياب عبد الله السعيد وثنائي الفريق عن رحلة النيجر قائمة بيراميدز - غياب عبد الله السعيد وعيسى وإبراهيم عادل عن رحلة النيجر قائد ليون ومدافع ولفرهامبتون يوافقان على تمثيل الجزائر دوليا أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يفتتح مشواره في النسخة الثانية بمواجهة مازيمبي مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر سجل هدفا ومحاولاته لم تتوقف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ليدز يونايتد
أخر الأخبار
الهاني سليمان يوضح أسباب عدم تحقيق سموحة لأي فوز في الدوري 5 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن حضور الجماهير بداية من نصف نهائي المرتبط 43 دقيقة | كرة سلة
استراحة أبطال أوروبا - مارسيليا (1) (0) توتنام.. ولشبونة (1) (0) فرانكفورت.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدرجة الثانية – أحمد عبد الغني الراحل السابع ساعة | الدرجة الثانية
كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
أتليتكو مدريد يفقد فرصة المنافسة في الدوري الأوروبي بخسارة من بورتو.. وتأهل باير ليفركوزن ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ليفربول (0)-(0) نابولي.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول.. البنك الأهلي يتفوق على سيراميكا كيلوباترا بالثلاثة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس