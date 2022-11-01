قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رينجرز وليفربول

بينما يبتعد كثيرا عن صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة قوية في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل صلاح مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات وفي رصيده 6 أهداف سجلها خلال 5 مباريات، ليتصدر هدافي المسابقة.

رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نابولي

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وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- محمد صلاح (ليفربول).. 6 أهداف

1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).. 6 أهداف

3- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).. 5 أهداف

3- ميسلاف اورسيتش (دينامو زغرب).. 5 أهداف

3- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي).. 5 أهداف

3- فرانتزدي بيارو (ماكابي حيفا).. 5 أهداف

3- فيكتور بونيفاس (بودو/جليمت).. 5 أهداف

ويلعب صلاح مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات ضد نابولي في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

قائد منتخب مصر أحرز 6 أهداف في المباريات الـ6 الأخيرة لليفربول في مختلف المسابقات.

وسجل محمد صلاح 11 هدفا حتى الآن مع ليفربول في الموسم الجاري.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
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