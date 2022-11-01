موندو ديبورتيفو: أسينسيو خيار مطروح في برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن إمكانية تحرك برشلونة للتعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في الموسم المقبل.

اللاعب ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ولم يستقبل حتى الآن عروضا لتمديده.

ويرغب برشلونة في استغلال فرصة نهاية عقد اللاعب للتعاقد معه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

أسينسيو يعد خيارا مغريا لإدارة برشلونة لكونه لاعب إسباني دولي ومحبوب إعلاميا وأيضا استكمالا لسلسلة تعاقدات النادي مع اللاعبين بشكل مجاني في الفترات الماضية.

وتعتبر إدارة برشلونة التعاقد مع أسينسيو كضربة قوية للمنافس التقليدي ريال مدريد بالتعاقد مع لاعبهم.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن اللاعب يملك عدة صفات غير موجودة في برشلونة واهمها التسديدات بعيدة المدى، كما أن وكيله هو خورخي مينديز المقرب من خوان لابورتا رئيس النادي.

وشارم أسينسيو مع ريال مدريد منذ بداية الموسم في 13 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة.

وانضم أسينسيو لريال مدريد قادما من إسبانيول في 2016 وخلال تلك الفترة سجل مع الفريق 51 هدفا وصنع 26.