ليكيب: فرصتان أمام مارسيال للحاق بكأس العالم مع فرنسا

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - أومونيا ومانشستر يونايتد

منح ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد فرصتين للانضمام لقائمة الفريق استعدادا لكأس العالم 2022.

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن مارسيال الذي عاد مؤخرا من إصابة أمامه فرصة لإثبات نفسه في مباراتي ريال سوسيداد وأستون فيلا ليحجز مكانه في قائمة الديوك.

وأوضح التقرير أن مدرب فرنسا ديديه ديشامب مازال يطرح جميع الخيارات أمامه قبل إعلانه للقائمة في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.

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وكان مارسيالة بدأ الموسم بشكل جيد رفقة ونايتد قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من المشاركة لفترات طويلة مع الفريق.

لكن خلال مشاركته في أربع مباريات مع الفريق سجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

ويلعب منتخب فرنسا في المونديال رفقة كل من تونس وأستراليا والدنمارك.

يذكر أن منتخب فرنسا تلقي ضربتين بتأكد غياب بول بوجبا ونجولو كانتي عن المونديال للإصابة.

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