تين هاج يوضح خطة مانشستر يونايتد خلال كأس العالم

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن البرنامج الذي أعده لفريقه خلال فترة توقف مسابقات الأندية بسبب إقامة كأس العالم 2022.

يونايتد أعلن عن إقامة معسكر تدريبي مدته أسبوع في مدينة قادش الإسبانية خلال فترة التوقف، وتقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين هناك.

وقال تين هاج في تصريحات لموقع ناديه: "إنه موسم غريب. من غير المعتاد أن يقام كأس العالم في هذا الوقت من العام، ولكن هناك لاعبون سيبقون معنا. علينا أن نقوم بتدريبهم خلال فترة التوقف وأن نضع لهم برنامجا مناسبا ليحافظوا على لياقتهم البدنية".

وأضاف "لقد وضعنا خطة لتلك الفترة. سنتدرب في كارينجتون لأسبوع أو 8 أو 9 أيام، ثم سنحصل على راحة قصيرة. بعد ذلك سنذهب إلى إسبانيا وسننتظم في معسكر تدريبي هناك مدته أسبوع".

وواصل المدرب الهولندي "هناك سيكون بإمكاننا التدرب بشكل جدي، كما سنلعب ضد فريقين جيدين للحفاظ على لياقة المباريات".

وأتم "بعدها سنعود إلى مانشستر ونحن مستعدون للنصف الثاني من الموسم".

يقام كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بقطر.

ويتبقى ليونايتد 4 مباريات قبل التوقف بسبب كأس العالم، إذ يلعب ضد ريال سوسيداد في إسبانيا يوم الخميس المقبل ضمن الدوري الأوروبي، ثم سيواجه أستون فيلا في مباراتين متتاليتين، في الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، قبل أن يحل ضيفًا على فولام في الدوري.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران يوم 26 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يستأنف يونايتد مبارياته في الدوري بعد التوقف بمواجهة نوتنجهام فورست في أولد ترافورد يوم 27 ديسمبر.

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