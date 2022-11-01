تين هاج يوضح خطة مانشستر يونايتد خلال كأس العالم

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

احتفال فريق مانشستر يونايتد بالهدف أمام أرسنال

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن البرنامج الذي أعده لفريقه خلال فترة توقف مسابقات الأندية بسبب إقامة كأس العالم 2022.

يونايتد أعلن عن إقامة معسكر تدريبي مدته أسبوع في مدينة قادش الإسبانية خلال فترة التوقف، وتقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين هناك.

وقال تين هاج في تصريحات لموقع ناديه: "إنه موسم غريب. من غير المعتاد أن يقام كأس العالم في هذا الوقت من العام، ولكن هناك لاعبون سيبقون معنا. علينا أن نقوم بتدريبهم خلال فترة التوقف وأن نضع لهم برنامجا مناسبا ليحافظوا على لياقتهم البدنية".

أخبار متعلقة:
إنييستا: لا زلت أتواصل مع تشافي.. وهذا سبب خروج برشلونة من دوري الأبطال تقرير: جمهور مارسيليا يسبب أزمة لتوتنام قبل مباراة الفريقين الحاسمة رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نابولي قائمة اليابان – كوبو ومينامينو يقودان "الكتيبة الألمانية" في كأس العالم

وأضاف "لقد وضعنا خطة لتلك الفترة. سنتدرب في كارينجتون لأسبوع أو 8 أو 9 أيام، ثم سنحصل على راحة قصيرة. بعد ذلك سنذهب إلى إسبانيا وسننتظم في معسكر تدريبي هناك مدته أسبوع".

وواصل المدرب الهولندي "هناك سيكون بإمكاننا التدرب بشكل جدي، كما سنلعب ضد فريقين جيدين للحفاظ على لياقة المباريات".

وأتم "بعدها سنعود إلى مانشستر ونحن مستعدون للنصف الثاني من الموسم".

يقام كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بقطر.

ويتبقى ليونايتد 4 مباريات قبل التوقف بسبب كأس العالم، إذ يلعب ضد ريال سوسيداد في إسبانيا يوم الخميس المقبل ضمن الدوري الأوروبي، ثم سيواجه أستون فيلا في مباراتين متتاليتين، في الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، قبل أن يحل ضيفًا على فولام في الدوري.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران يوم 26 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يستأنف يونايتد مبارياته في الدوري بعد التوقف بمواجهة نوتنجهام فورست في أولد ترافورد يوم 27 ديسمبر.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ليكيب: فرصتان أمام مارسيال للحاق بكأس العالم مع فرنسا ديلي ميل: أرسنال قد يتحرك من أجل جناح أورلاندو الأمريكي في يناير يواجه خلاله أحد فرق الليجا.. معسكر تدريبي لمانشستر في إسبانيا وقت كأس العالم دي خيا: راشفورد سيكون أحد أفضل لاعبي العالم إذا استمر على هذا المنوال راشفورد يكشف سر المبالغة في احتفاله بهدفه أمام وست هام صراع مانشستر.. من وحي الدربي بين حياة فيرجسون وثأر هالاند دي خيا: في مانشستر يونايتد نريد الفوز دائما.. وأنا هنا لمساعدة الفريق راشفورد: هناك طاقة جديدة في الفريق.. ويجب أن أسجل أكثر بالرأس
أخر الأخبار
خبر في الجول – ربيعة يغيب عن مواجهة الأهلي والداخلية 36 دقيقة | الكرة المصرية
القيعي ينفي التصريحات المنسوبة إليه بشأن "مفاجأت تخص الأهلي" 43 دقيقة | الكرة المصرية
قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موندو ديبورتيفو: أسينسيو خيار مطروح في برشلونة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: فرصتان أمام مارسيال للحاق بكأس العالم مع فرنسا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
راحة سلبية للاعبي فاركو قبل مواجهة الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
تين هاج يوضح خطة مانشستر يونايتد خلال كأس العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
إنييستا: لا زلت أتواصل مع تشافي.. وهذا سبب خروج برشلونة من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس