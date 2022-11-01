تقرير: استدعاء حمد الله لقائمة المغرب في كأس العالم

قرر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي استدعاء عبد الرزاق حمد الله للانضمام إلى أسود الأطلس في منافسات كأس العالم 2022، حسب تقارير سعودية.

مهاجم الاتحاد السعودي أعلن اعتزاله الدولي في 2019 بسبب خلافات مع الأجهزة الفنية للمنتخب.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حمد الله تلقى خبر عودته لمنتخب المغرب قبل أيام، ويتدرب حاليا في مقر نادي أولمبيك آسفي قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب.

وينطلق المعسكر الأخير لمنتخب المغرب يوم 13 نوفمبر الجاري، قبل أسبوع من افتتاح كأس العالم في قطر.

قبل أسابيع، أشارت تقارير مغربية إلى احتمالات عودة عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة إلى صفوف المنتخب المغربي قبل كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

وذكر موقع البطولة المغربي أن المدرب وليد الركراكي يدرس الاعتماد على حمد الله في كأس العالم بقطر.

وأضاف التقرير أن الركراكي ينوي استبعاد بعض اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة مبارتي تشيلي وباراجواي الوديتين لتواضع مستواهم.

وأفاد الموقع المغربي عبر مصادره أن عدم اقتناع الركراكي ببعض المهاجمين، جعله يفكر في ضم لاعب الاتحاد السعودي للقائمة النهائية، وذلك بعد أن يلتقي به لتصفية بعض الشوائب التي تتعلق بانضمامه للأسود.

ولعب المهاجم المتألق في الدوري السعودي 16 مباراة دولية مع المغرب سجل فيهم 7 أهداف، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي في 2019.

حمد الله انسحب من قائمة المغرب قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 بأيام، وسط تقارير صحفية عن دخوله في خلافات حادة مع بعض من زملائه في أسود الأطلس.

لكن حمد الله أوضح بعد أشهر أن انسحابه كان بسبب مدرب الفريق السابق هيرفي رينار الذي قال عنه: "مدرب دون المستوى. لقد احتقرني، وهو سبب مغادرتي معسكر منتخب المغرب وليس شخص آخر.. التقيته في السعودية ولم أصافحه، ولو التقيته مرة أخرى لن أصافحه" (مزيد من التفاصيل).

كما رفض عبد الرزاق التصريحات التي خرجت من وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق حول اشتراطه اللعب كأساسي من أجل الانضمام لأسود الأطلس.

خليلوزيتش قال في مؤتمر صحفي بعد توديع كأس أمم إفريقيا 2021 إنه لم يكن يعلم في البداية مشكلة حمد الله مع المنتخب، وأنه حين طلب الحديث معه فوجئ بأنه يشترط اللعب كأساسي مقابل الموافقة على ارتداء قميص المغرب.

ونشر حمد الله ردا على تصريحات المدرب البوسني قائلا: "في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده مدرب المنتخب المغربي، ذكر فيها أنه كان هناك اتصال بيني وبينه، أو ما بين أحد من طاقمه وبيني، وذكر أيضا أنني أشترط أن ألعب كأساسي، أو عدم تلبية دعوة المنتخب".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "هذا كله كذب وأريد نفيه بتاتا وهو غير صحيح أبدا، أؤكد أنه لم يكن هناك أي اتصال بيني وبين المدرب أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشرافه على المنتخب".

وأتم "أخيرا أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم الاستحقاقات، والسلام عليكم ورحمة الله".

video:1