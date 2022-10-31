سباليتي يرد على المقارنات بين صلاح وكفاراتسخيليا

تحدث لوشيانو سباليتي مدرب نابولي عن المقارنات بين محمد صلاح لاعب ليفربول وخفيتشا كفاراتسخيليا لاعب فريقه بعد تألقه في بداية هذا الموسم.

وشارك كفاراتسخيليا مع نابولي منذ انضمامه للفريق في بداية الموسم في 16 مباراة وخلالهم نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 آخرين.

وسبق لسباليتي أن درب صلاح عندما كان لاعبا في روما.

ويستعد نابولي لمواجهة ليفربول في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المقارنة بين محمد صلاح وخفيتشا كفاراتسخيليا؟ هما لاعبان تمكنا بطريقة مختلفة من تقديم أداء رائع لأن ما نتحدث عنه هو إنك يمكنك لعب كرة قدم بسيطة وهم قادران على تحويلها إلى فرصة للفريق".

واستمر "لديهما هذه السهولة في التسديد والمراوغة وهم يركضان بسرعة 2000 كيلومتر في الساعة، وكلاهما مقتنعان بإمكانياتهما المتمثلة في البساطة كالرجال الطيبين وعلى استعداد لمساعدة الجميع طوال الوقت".

وأضاف "ليفربول فريق جيد جدا ولا يجب أن نخدع بنتيجة المباراة الأخيرة التي شاهدتها بشكل جيد هي والمباريات السابقة بيننا ولذلك أرى أن ليفربول هو الفريق الذي اعتاد أن يكون عليه ومن الواضح أنهم إذا أضاعوا 10 أهداف أمام حارس المرمرى وبالصدفة كل الهجمات التي يستقبلوها تسير بشكل سيء لذلك يمكن أن تكون النتائج في موضع تساؤل".

وشدد "لو كان بإمكاننا صرف المزيد من الأموال سيكون الأمر أسهل ولكن إن كنت منظما سيكون لديك فرصة أكبر لتحقيق النتيجة الإيجابية مثل نابولي لقد تمكنا خلال الموسم الحالي من التعاقد مع لاعبين يمكنهم صنع الفارق وأن يكونوا ضمن لاعبي المقدمة مثل الذين يحصلون على أعلى الأجور".

وأتم "نحن في وضع يسمح لنا بالتطور أكثر ولكن الأمر يعود للنادي الذي تعاقد مع لاعبين جيدين من البداية".

وكانت مباراة الدول الأول قد انتهت بفوز نابولي بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وضمن الفريقان التأهل لدور الـ 16 من البطولة.

ويحتل نابولي صدارة المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بـ 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليفربول، ولم يخسر الفريق أي مباراة منذ بداية الموسم في جميع البطولات.