أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يستهل مشواره بالخسارة أمام مازيمبي

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 23:19

كتب : FilGoal

وادي دجلة للسيدات - أمم إفريقيا للسيدات

استسهل فريق وادي دجلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالخسارة أمام تي بي مازيمبي الكونغو ديمقراطي بهدف مقابل لا شيء.

وسجلت ميرفيل كانيانجا هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريق عرضية استقبلتها كانيانجا برأسية باغتت فرح سمير حارسة مرمى وادي دجلة وسكنت الشباك.

ودفع وائل السيد المدير الفني لـ وادي دجلة بتشكيل تقوده محترفة الفريق الجديدة ألكسندرا ملوسويسكي بجانب ماهيرا علي في الهجوم.

وفي مباراة أخرى لمنافسات نفس المجموعة، فاز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف أمام بايلز كوينز النيجيري.

ويعتلي ماميلودي صندوانز صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الثاني مازيمبي عقب نهاية الجولة الأولى.

فيما يتذيل وادي دجلة المجموعة دون رصيد وبفارق هدف عن صاحب المركز الثالث بايلز كوينز.

المجموعة

ويقع وادي دجلة في المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للسيدات بجوار أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وبايلسا كوينز النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

ويخوض الجولة الثانية أمام صنداونز حامل اللقب في السادسة مساء الخميس.

وتختتم سيدات وادي دجلة دور المجموعات بمواجهة بايلسا كوينز النيجيري في التاسعة من مساء الأحد 6 نوفمبر.

وتقام منافسات النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا في المغرب حتى يوم 13 من شهر نوفمبر.

وتأهل وادي دجلة بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى نصف نهائي البطولة.

وكان فريق سيدات وادي دجلة قد خاض منافسات النسخة الأولى والتي أقيمت في مصر.

وودعت سيدات وادي دجلة البطولة من دور المجموعات وقتها بفارق الأهداف.

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