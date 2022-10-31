خبر في الجول - سامسون وعبد الشافي خارج مباراة الزمالك وإنبي

اقترب سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك من الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام إنبي بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن سامسون يعاني من إصابة عبارة عن التهابات في مفصل الحوض.

وهو الأمر الذي تسبب في غيابه عن الزمالك خلال الأيام الأخيرة وأيضا في مباراة السوبر المصري امام الأهلي.

ويؤدي اللاعب خلال الفترة الحالية تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

كذلك لا يزال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك يعاني من الإصابة في الركبة.

ويعاني عبد الشافي من إصابة برشح في الركبة، الأمر الذي يبعده بشكل كبير عن مباراة إنبي.

وذلك في ظل غياب أحمد فتوح الذي يعاني من إصابة بشرخ في وجه القدم تعرض له خلال مباراة السوبر.

ويلعب الزمالك ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.