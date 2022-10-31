خبر في الجول - سامسون وعبد الشافي خارج مباراة الزمالك وإنبي

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا يسجل هدف الزمالك الثاني في سموحة

اقترب سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك من الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام إنبي بسبب الإصابة.

سامسون أكينيولا

النادي : الزمالك

محمد عبد الشافي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن سامسون يعاني من إصابة عبارة عن التهابات في مفصل الحوض.

وهو الأمر الذي تسبب في غيابه عن الزمالك خلال الأيام الأخيرة وأيضا في مباراة السوبر المصري امام الأهلي.

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ويؤدي اللاعب خلال الفترة الحالية تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

كذلك لا يزال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك يعاني من الإصابة في الركبة.

ويعاني عبد الشافي من إصابة برشح في الركبة، الأمر الذي يبعده بشكل كبير عن مباراة إنبي.

وذلك في ظل غياب أحمد فتوح الذي يعاني من إصابة بشرخ في وجه القدم تعرض له خلال مباراة السوبر.

ويلعب الزمالك ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.

الزمالك الدوري المصري سامسون محمد عبد الشافي
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