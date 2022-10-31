مؤتمر تشافي: عاصرت أسوأ فترة في برشلونة ثم أتى الأفضل.. هذا وقت الإيمان

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن الإصرار وليس الشكوك حول الفريق ستساعد على الخروج من الكبوة الحالية.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا ووصل الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثا في ترتيب المجموعة خلال المسابقة.

ويخوض الفريق الكتالوني غدا الثلاثاء أخر جولة من دور مجموعات المسابقة أمام فيكتوريا بلزن.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لقد عشت أسوأ فترة في النادي من 2000 حتى 2003. ثم أتى الأفضل، منذ ريكارد وحتى اعتزالي. عشت ذلك كلاعب والآن هو وقت الإصرار وليس الشكوك عليك أن تؤمن أكثر من أي وقت مضى، مثلما كان يحدث عندما كنت لاعبا".

وأضاف "ستحفز اللاعبين غدًا؟ أنا متحفز كوني مدربًا للبارسا وأرى اللاعبين متحفزين لأنهم لاعبي برشلونة، نتشرف بذلك، بالنسبة لنا أنه أفضل ناد في العالم وعلينا إظهار ذلك، إذا كان هنالك لاعب لا يشارك كثيرًا عليه أن يظهر لي بأني مخطئ".

وتابع "قلق على اللاعبين للتعرض لإصابة قبل كأس عالم؟ دائمًا هنالك خطر الإصابات لكن نريد من اللاعبين عدم القلق حول ذلك، أخبرت اللاعبين أنهم إذا كانوا 100% في النادي فسوف يكونوا في المنتخب. كلما كنت أفضل في النادي كلما وصلت إلى المنتخب بشكل أفضل".

ثم رد على تصريحات ليفاندوفسكي عن الفارق بين برشلونة وبايرن ميونيخ، قائلا: "هو محق تمامًا. الخطأ ليس في المباراة أو الأسلوب، لكن الخطأ في معرفة كيفية التنافس في لحظات محددة، نحن نفتقد هذا النضج كفريق".

وأتم "لدينا الكثير من الشباب ولدينا أصعب مجموعة ف دوري الأبطال منذ سنوات بالإضافة إلى الإصابات. ليست أعذار لكنها أضرت بنا".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثلاثة برصيد 4 نقاط خلف إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

فيما يتصدر بايرن ميونيخ صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.