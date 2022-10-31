حوار ليفاندوفسكي - عن حلم برشلونة وإحباط الأبطال.. وما يمثله ميسي وريال مدريد له

ظهر البولندي روبرت ليفاندوفكي مهاجم برشلونة حزينا بوداع فريقه لدوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة ليفقد فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية من دوري الأبطال ويتجه إلى الدوري الأوروبي.

ليفاندوفسكي تحدث في حوار مطول مع جريدة "La Vanguardia" الإسبانية عن موسمه الأول في برشلونة وإحباط الخروج من دوري الأبطال ومستقبله مع الفريق الكتالوني، نستعرض لكم ما جاء فيه:

-هدف الميستايا في الدقيقة الأخيرة

"كان الفوز مهما جدا. التسجيل في الدقيقة 92 هو خطوة كبيرة للأمام للفريق. يساعدنا ذلك على فهم أننا إذا قاتلنا حتى النهاية يمكننا الفوز بالمباريات".

"يبدو وكأنه أحد تلك الانتصارات التي يمكن أن تستحق لقبا، الدوري طويل جدا ولكن هذه المباريات ضرورية للتطلع إلى الأمام والقتال من أجل اللقب حتى النهاية".

-أنت تلعب في برشلونة كما لو كنت هنا طوال حياتك

"لقد كان من السهل جدا التكيف منذ اليوم الأول. كان تواصلي الأول مع زملائي الجدد جيدا جدا، حاولت التواصل معهم داخل وخارج الملعب. إنها مجموعة من اللاعبين يتمتعون بإمكانيات هائلة لكنهم أيضا أشخاص رائعون".

"أنا في النادي الذي أريده وعندما تشعر بالراحة والسعادة يكون كل شيء أسهل".

"أنا في المكان المناسب على الرغم من علمي أن الموسم الأول لن يكون سهلا. لكنه كان بمثابة تحد كبير بالنسبة لي، ففي بعض الأحيان يتعين عليك الخروج من منطقة راحتك ومواجهة تحديات جديدة في الحياة. أنا سعيد لأنني أعيش أشياء جديدة كلاعب كرة قدم وكإنسان".

- كان من السهل البقاء في بايرن، لماذا التوقيع لبرشلونة الآن؟

"كان لدي أمنية في قلب. عندما كنت صغيرا كنت أشاهد مباريات برشلونة على شاشة التلفزيون وأتذكر كيف لعب وما اللاعبين الذين كان لديهم. لقد كانت أسماء عظيمة وبالنسبة لشاب فهو شيء يبقى في رأسك إلى الأبد".

-ألم يكن الدوري الإنجليزي مغريا أكثر بالنسبة لك؟

"لقد لعبت عدة مرات ضد الفرق الإنجليزية، لكنني أردت أن أكون في الفريق الذي حلمت به منذ أن كنت صغيرا وحيث كنت أرغب دائما في الذهاب. لا أشعر بالراحة في برشلونة فحسب، بل أنا فخور أيضا. أنا في مكان جميل جدا".

-لماذا برشلونة ناد خاص ومختلف؟

"منذ اللحظة الأولى شعرت بدعم الجميع. ذهبت إلى الولايات المتحدة في فترة التحضير وقضيت وقتا مع المدربين ومع زملائي ومع الجماهير وشعرت بأشياء لا تصدق. على الرغم من أننا كنا في الخارج، إلا أنهم هتفوا باسمي في المدرجات وهذا يعني الكثير بالنسبة لي".

"بمجرد أن دخلت كامب نو شعرت بشيء سحري، كما لو أن كل التاريخ الذي يحيط بالكامب نو يطفو في الهواء. حتى لو كنت متعبا، فإن الدعم من المدرجات يمنحك الطاقة للفوز بالمباريات. إنه شيء لا يصدق".

"حتى مع عمري والخبرة التي أملكها، والتي سمحت لي بتجربة أشياء كثيرة في عالم كرة القدم، أشعر بأشياء وعواطف جديدة في كامب نو".

-هل أحبطك السقوط في دوري الأبطال؟

"نحن نفتقر إلى الخبرة، في بعض الأحيان عليك أن تعرف كيف تربح وليس كيف تلعب من أجل الفوز".

"من الواضح أنني لست سعيدا بما حدث، يجب أن يكون برشلونة في دور الـ16. لكن قبل مجيئي إلى برشلونة، كنت أدرك بالفعل أن الموسم الأول قد يكون أصعب مما ينبغي بالتأكيد. نحن في عملية إعادة بناء تحتاج إلى وقت، يجب أن نتحلى بالصبر".

-لكن الوقت ثمنه باهظ في برشلونة

"المباريات مثل التي تُلعب في ميونيخ أو ميلان هي التي تغيرك، نحن لدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى اكتساب الخبرة وتعلم إيجاد طريقة للفوز بهذه الأنواع من اللقاءات".

"الأمر يتعلق بالتفاصيل، عليك أن تواجه بعض المواقف بمزيد من الذكاء. في كرة القدم أحيانا عليك أن تعرف كيف تفوز وليس كيف تلعب من أجل الفوز، وهذا ما حدث لنا. لكن هذه الأشياء تجعلنا أقوى للمستقبل".

-ما هو سبب تفاؤلك؟

"أنا متأكد من أن هذه النكسات ستجعلنا ننمو كفريق وأن كل شيء سيكون مختلفا في الموسم المقبل. بالتأكيد. نحن نتطو، لم أكن أتوقع أن أصل وأن كل شيء يسير على ما يرام في الموسم الأول. أنا أصر على أنها عملية تتطلب الوقت والصبر".

-مع وجود الكثير من اللاعبين الشباب في الفريق، هل تشعر أنك مثل معلمك؟

"أعتقد أنه من خلال خبرتي وعمري يمكنني مساعدتهم. هناك لاعبون قضوا فترة قصيرة في برشلونة وهم صغار جدا، لكني أعتقد أن الذهاب إلى كأس العالم على سبيل المثال سيكون مفيدا لاكتساب الخبرة. هذا ما حدث معي".

"بعد أول بطولة كبيرة لي مع بولندا أصبحت لاعبا أفضل. وبالتأكيد عندما يبدأ العام المقبل، سيكون العديد من الشباب في برشلونة لاعبي كرة قدم أفضل. وليس فقط مع الكرة ولكن أيضا عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤوليات داخل الفريق. الوقت يلعب لصالحنا".

-هل كان هناك الكثير من التوقعات؟

"أرغب دائما في الفوز، لكنني تعلمت أنه يتعين عليك أحيانا التراجع والانتظار لأفضل لحظة للمضي قدما مرة أخرى. مع كل ما عانى منه برشلونة في السنوات الأخيرة ، لا يمكن توقع أن يتغير كل شيء في غضون شهر. إنه يحتاج إلى وقت وسيتحسن بالتأكيد، وسيكون الأفضل مرة أخرى".

-ماذا يفكر ليفاندوفسكي في كل من:

-ليونيل ميسي

أسطورة، الرقم 10 في برشلونة بامتياز. لقد حقق في برشلونة الكثير من الأشياء التي لا يمكن تخيلها.

-الكرة الذهبية

جائزة ولكنك لا يمكنك أن تفكر فيها كل أسبوع، لم أحضر إلى هنا للفوز بها مثلما قال البعض. أنا لست مهووسا بها، لقد حققت في حياتي كل ما حلمت به.

-توماس مولر

شخص مرح يتحدث كثيرا في كل يوم، أسطورة لبايرن ميونيخ.

-بيدري

إنه لاعب مثير للإعجاب من الجيل الجديد، لديه إمكانات كبيرة ولكنه بالفعل في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. في الأسابيع المقبلة، سيتحمل المزيد من المسؤوليات وسيكون لاعبا أفضل.

-خوان لابورتا

رئيس قدم الكثير لبرشلونة ولم يكن الأمر سهلا، تواجد في النادي عندما كان في وضع حرج وقام بتحسينه ونحن جميعا نحاول أن نجعلها تتحسن.

-بايرن ميونيخ

الفريق الذي حققت فيه الكثير من الإنجازات التي حلمت بها، سأكون دائما ممتنا لهم. لقد بذلت كل شيء لهذا القميص لكنني الآن هنا في برشلونة.

-ريال مدريد

منافسنا الكبير، أنا واثق من أن المور ستسير على ما يرام بالنسبة لنا وسنكون جاهزين لتخطيهم في الوقت المناسب.