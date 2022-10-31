مؤتمر بيلرين: نشعر بخيبة أمل.. ولكن علينا أن ننظر للمستقبل

شدد الإسباني هيكتور بيلرين الظهير الأيمن لنادي برشلونة أن فريقه عليه أن ينظر للمستقبل بعد ما حدث في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن الجميع يشعر بخيبة أمل.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد تواجده في المركز الثالث للمجموعة قبل الجولة الأخيرة والتي يواجه فيها فيتوريا بلزن غدا الثلاثاء.

وقال هيكتور بيلرين في المؤتمر الصخفي قبل المباراة: "في كرة القدم، هناك دليل واضح على مدى أهمية العملية والوقت. أظهر مانشستر سيتي مع جوارديولا وأرسنال مع أرتيتا أهمية وجود مشروع والثقة فيه بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه. روما لم يتم بناؤها في يوم واحد".

وأضاف "نشعر بخيبة أمل وأننا في العديد من المواقف كنا نستحق المزيد. كفريق نحن ندرك الجودة التي لدينا ونحن نظهرها في الدوري. في كرة القدم لا يمكنك الاستمرار في النظر إلى الماضي، نحن برشلونة و من واجبنا أن نكون على مستوى جيد في كل البطولات".

وواصل "إنها مباراة كرة قدم ومن المهم بالنسبة لنا مواصلة تقديم المستويات الجيدة في الدوري. نحن برشلونة وعلينا أن نفوز".

واستطرد "نتعامل مع هذه المباراة مثل أي مباراة أخرى. نحن فريق يتمتع بالكثير من الجودة وعلينا أن نخرج متحمسين لتحقيق الفوز وأن نبذل قصارى جهدنا بغض النظر عن الوضع".

وعن حالته البدنية "أشعر أنني بحالة جيدة، فاتني الموسم التحضيري وكنت بحاجة إلى فترة من التكيف لكنني سعيد جدًا بالدقائق التي أمضيتها حتى الآن".

وأردف "أنا شخص لا يستمع أو يشاهد أو يعرف آراء الناس. بالنسبة لي، الشيء المهم هو رأي المدرب. أمام بايرن لم ألعب قبلها شهر، لكني أنا محترف ويجب أن أكون دائما في مستوى جيد وأنفذ ما يطلبه مني المدرب".

وأتم "لقد أثبتت في حياتي أنك لا تعرف أبدا ما سيحدث حتى اللحظة الأخيرة. الشيء المهم هو أن تستمتع بنفسك وعندما يحين الوقت سترى ما يمكن أن يحدث، الآن أريد الاستمتاع بالتجربة".

وانتقل بيلرين لصفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الماضي، ليشارك مع الفريق الكتالوني في أربع مباريات بمجموع دقائق 321 دقيقة.