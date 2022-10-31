ناجلسمان: سنريح عددا من اللاعبين في مواجهة إنتر.. وجديد حالة نوير ومولر

شدد يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ على أن فريقه سيقوم بتدوير عددا كبيرا من اللاعبين خلال مواجهة إنتر ميلان.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة إنتر ميلان غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غياب لوكاكو عن المباراة لا يغير أي شيء في خططنا".

وتابع "جميع من خاضوا التدريبات معنا اليوم سيكونون في قائمة المباراة ومن المؤسف أننا خرجنا مبكرا جدا في دوري أبطال أوروبا للشباب لأنك تحتاج لأن تكون الأفضل في الشباب لكي لا تكون خطوة الفريق الأول كبيرة جدا".

وشدد "إنتر يلعب كرة قدم جميلة للمشاهدة ومباراة الدور الأول لم تكن سهلة ولكن الفوز كان مستحقا ويحسب لإنزاجي أنه أكبر مني بـ 11 عاما ولكن يظل صغير السن في إيطاليا".

وتحدث ناجلسمان عن وضعية توماس مولر ومانويل نوير قائلا: "لمولر سيتدرب هذا الأسبوع مع تخفيف أحماله ولا اعتقد أنه سيكون متاحا لمباراة نهاية الأسبوع، بينما أتمنى أن يكون نوير متاحا للعودة للتدريبات خلال الأسبوع الحالي".

وواصل "ليروي ساني لن يكون خيارا للمشاركة غدا ونفس الأمر ينطبق على لوكاس هيرنانديز، كلاهما تدرب مع الفريق ولكن لن يكونا متاحين للمشاركة وأيضا دي ماتياس دي ليخت الذي قد يعود بنهاية الأسبوع".

وأضاف "خروج برشلونة كان مفاجأة؟ إنتر لديهم فريق جيد جدا مثل برشلونة ولكن التفاصيل هي من تصنع الفارق وفي دوري الأبطال لا يمكن تحمل التعثرات لذلك لم يكن تأهل إنتر مفاجأة بالنسبة لي".

واتم "سنقوم بتدوير اللاعبين غدا لأن الكثير من اللاعبين يشعرون بالتعب نريد تحقيق الفوز في المباراة ولدينا مباراة مهمة في الدوري الألماني وبعض اللاعبين الآخرين سيكون لديهم الفرصة في الظهور غدا وتحقيق 18 نقطة من المجموعة سيكون أمرا رائعا".

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، كما ضمن إنتر ميلان التأهل برفقته إلى دور الـ 16 بعد تحقيقه 10 نقاط في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي سينتقل للدوري الأوروبي.