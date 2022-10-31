مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وشيكابالا.. وعودة عبد المجيد

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 18:39

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا

عاد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في تدريبات الأبيض اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما غاب عن مران الأمس بسبب التواجد مع المنتخب الأوليمبي في مباراة إسواتيني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على وضع برنامج تدريبي خاص لعبد المجيد للتخلص من الإجهاد، خاصة وأنه انضم لقائمة المنتخب بعد مشاركته مع الزمالك في مباراة السوبر المصري.

وأدى حسام عبد المجيد تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خفيفة بالكرة.

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وتواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر في المران، وعقد محمد أسامة طبيب الفريق جلسة مع فيريرا لشرح حالة اللاعب الطبية والمدة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة في وجه القدم خلال مشاركته مع الزمالك في مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وخضع نبيل عاد لاعب وسط الفريق لبرنامج تأهيلي منفرد قبل انطلاق التدريبات الجماعية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وأدى اللاعب تدريبات الركض بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

ووضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى برنامجا بدنيا مكثفا لثلاثي حراس المرمى الأبيض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم .

وواصل محمد عبد الشافي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق أداء تدريبات منفردة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال.

وشارك عبد الشافي وأكينيولا في الجزء الأول من المران مع باقي الفريق والذي تضمن الجوانب البدنية، وخاضا بعدها تدريبات بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى تدريبات خاصة مع أندرية فيليب.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لـ عمرو السيسي لاعب وسط الأبيض، وعقد معه جلسة لشرح بعض التعليمات الهجومية له.

وخاض عبد الله جمعة وسيف فاروق جعفر ثنائي الفريق تدريبات فنية خاصة تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، وهي عبارة عن التمريرات السريعة وتمرير الكرة فوق الحواجز، ثم شارك اللاعبان في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق.

وعقد فيريرا جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية، وكذلك الحديث عن الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.

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