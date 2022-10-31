يواجه خلاله أحد فرق الليجا.. معسكر تدريبي لمانشستر في إسبانيا وقت كأس العالم

أعلن مانشستر يونايتد إقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف كأس العالم المقبل في قطر.

وسيقضي مانشستر يونايتد أسبوعا في المعسكر، وسيلعب خلاله مباراتين وديتين.

وسيواجه مانشستر نظيره قادش يوم 7 ديسمبر على ملعب نويفو ميرانديلا.

ولم يتم تحديد المنافس الآخر لمانشستر يونايتد في المعسكر الودي.

وقال جون مورتوه المدير الرياضي: "سيسمح المعسكر والمباراة أيضا لبعض مواهبنا الشابة بتجربة التدريب واللعب في بيئة الفريق الأول، بالإضافة إلى توفير كرة قدم ممتعة للجماهير".

ويقام كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.