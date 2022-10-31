بيراميدز يكشف سبب غياب عبد الله السعيد وثنائي الفريق عن رحلة النيجر

يفقد فريق بيراميدز جهود قائده عبد الله السعيد في رحلة الفريق لمواجهة نيجيليك بطل النيجر في ذهاب منافسات دور الـ32 الإضافي من كأس الكونفدرالية.

ويغيب بجانب عبد الله السعيد كل من إبراهيم عادل وإسلام عيسى عن مواجهة بطل النيجر.

وكشف نادي بيراميدز أن غياب عبد الله السعيد يأتي بسبب معاناته من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وحالت نزلة البرد دون سفر عبد الله السعيد إلى النيجر، وفضل الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس استمرار اللاعب في القاهرة ليتعافي قبل مواجهة الإياب.

ويحل بيراميدز ضيفا على نيجيليك بطل النيجر في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء بملعب جينيرال سيني كونيتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر، في ذهاب دور ال32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية، فيما تقام مباراة الإياب يوم 9 نوفمبر المقبل بالقاهرة.

بينما يغيب إبراهيم عادل المهاجم الشاب بعد إصابته في صفوف المنتخب الأولمبي بشد في العضلة الأمامية.

وبدأ إبراهيم عادل برنامجه التأهيلي مع الفريق ليكون جاهزا لمواجهة الإياب.

أما إسلام عيسى فيغيب بسبب الإيقاف عقب طرده في مواجهة هلال الساحل السوداني بالجولة السابقة من البطولة.

بينما يواصل الثنائي أحمد فتحي ودودو الجباس التدريبات التأهيلية للدخول في قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة.

وتغادر القاهرة عصر اليوم بعثة بيراميدز في طريقها إلى مدينة نيامي استعدادا لخوض المباراة، بعد أداء مران ختامي بملعب النادي في القاهرة، على أن يخوض الفريق مرانه الوحيد في النيجر بملعب المباراة مساء الثلاثاء.