بيراميدز يكشف سبب غياب عبد الله السعيد وثنائي الفريق عن رحلة النيجر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد و عبد الرحيم دغموم - المصري × بيراميدز

يفقد فريق بيراميدز جهود قائده عبد الله السعيد في رحلة الفريق لمواجهة نيجيليك بطل النيجر في ذهاب منافسات دور الـ32 الإضافي من كأس الكونفدرالية.

ويغيب بجانب عبد الله السعيد كل من إبراهيم عادل وإسلام عيسى عن مواجهة بطل النيجر.

وكشف نادي بيراميدز أن غياب عبد الله السعيد يأتي بسبب معاناته من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجة الحرارة.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - غياب عبد الله السعيد وعيسى وإبراهيم عادل عن رحلة النيجر كاف يحدد حكم وموعد مباراة الذهاب لدور الـ 32 الإضافي لـ بيراميدز الزمالك أمام بيراميدز في ديسمبر.. الرابطة تعلن مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري قائمة إنبي - على رأسهم نجم مباراة بيراميدز.. 22 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش

وحالت نزلة البرد دون سفر عبد الله السعيد إلى النيجر، وفضل الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس استمرار اللاعب في القاهرة ليتعافي قبل مواجهة الإياب.

ويحل بيراميدز ضيفا على نيجيليك بطل النيجر في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء بملعب جينيرال سيني كونيتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر، في ذهاب دور ال32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية، فيما تقام مباراة الإياب يوم 9 نوفمبر المقبل بالقاهرة.

بينما يغيب إبراهيم عادل المهاجم الشاب بعد إصابته في صفوف المنتخب الأولمبي بشد في العضلة الأمامية.

وبدأ إبراهيم عادل برنامجه التأهيلي مع الفريق ليكون جاهزا لمواجهة الإياب.

أما إسلام عيسى فيغيب بسبب الإيقاف عقب طرده في مواجهة هلال الساحل السوداني بالجولة السابقة من البطولة.

بينما يواصل الثنائي أحمد فتحي ودودو الجباس التدريبات التأهيلية للدخول في قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة.

وتغادر القاهرة عصر اليوم بعثة بيراميدز في طريقها إلى مدينة نيامي استعدادا لخوض المباراة، بعد أداء مران ختامي بملعب النادي في القاهرة، على أن يخوض الفريق مرانه الوحيد في النيجر بملعب المباراة مساء الثلاثاء.

بيراميدز الكونفدرالية عبد الله السعيد
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب عبد الله السعيد وعيسى وإبراهيم عادل عن رحلة النيجر قائد ليون ومدافع ولفرهامبتون يوافقان على تمثيل الجزائر دوليا أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يفتتح مشواره في النسخة الثانية بمواجهة مازيمبي مدرب إسواتيني الأولمبي: تعلمنا الكثير من منتخب مصر سجل هدفا ومحاولاته لم تتوقف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ليدز يونايتد تقرير: فيكتور جوميز قرر الاعتزال بعد كأس العالم كاف يحدد حكم وموعد مباراة الذهاب لدور الـ 32 الإضافي لـ بيراميدز كاف يعلن الموعد النهائي لتقديم طلب استضافة أمم إفريقيا 2025.. وإعلان الدولة الفائزة
أخر الأخبار
بيراميدز يكشف سبب غياب عبد الله السعيد وثنائي الفريق عن رحلة النيجر 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - لا جديد في التصنيف العالمي.. واستمرار علي فرج ونوران جوهر على القمة 40 دقيقة | رياضات أخرى
دي خيا: راشفورد سيكون أحد أفضل لاعبي العالم إذا استمر على هذا المنوال 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - غياب عبد الله السعيد وعيسى وإبراهيم عادل عن رحلة النيجر ساعة | الكرة الإفريقية
الإصابة تضرب لوكاكو قبل أسابيع من كأس العالم ساعة | قطر 2022
الرابعة الرياضية: مساعد لويس إنريكي يتولى تدريب العراق ساعة | الوطن العربي
قائد ليون ومدافع ولفرهامبتون يوافقان على تمثيل الجزائر دوليا ساعة | الكرة الإفريقية
مفاجأة مدوية.. ماركا: بيكيه في قائمة إسبانيا المبدئية لكأس العالم 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس