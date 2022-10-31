دي خيا: راشفورد سيكون أحد أفضل لاعبي العالم إذا استمر على هذا المنوال

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

يؤمن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بأن زميله ماركوس راشفورد يمكنه أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وفاز مانشستر يونايتد بهدف دون رد على وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي سجله ماركوس راشفورد الذي وقع على الهدف رقم 100 له مع الشياطين الحمر.

وقال دي خيا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الوصول لهذا الرقم من الأهداف في هذا السن أمر مدهش".

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وأضاف "راشفورد كان بين جدران مانشستر يونايتد طوال حياته، كطفل وكلاعب في الفريق الأول، لديه خبرة كبيرة بالفعل ولا يزال صغيرا جدا في السن".

وتابع "إنه يقوم بعمل رائع. أعتقد أنه يمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم إذا استمر في التركيز والتدريب الجاد والأداء الجيد".

وأتم "ماركوس لاعب جيد للغاية ونحن سعداء لأنه معنا ويلعب بالطريقة التي يلعب بها".

راشفورد سجل هدفه الـ100 قبل يوم واحد من إتمام عامه الـ25.

بينما تصدى دي خيا لثلاثة أهداف مؤكدة من لاعبي وست هام ليؤمن نظافة شباكه مع مانشستر يونايتد.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بفارق هدفين من أجل ضمان صدارة المجموعة.

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