قائمة بيراميدز - غياب عبد الله السعيد وعيسى وإبراهيم عادل عن رحلة النيجر

يغيب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز عن قائمة الفريق المتجهة إلى النيجر استعدادا لخوض منافسات ذهاب دور الـ32 الإضافي من كأس الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز أمام نيجيليك بطل النيجر في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء.

ويتواجد مصطفى فتحي ورمضان صبحي في قائمة الفريق المتجهة إلى النيجر عصر اليوم الإثنين.

بينما يغيب أيضا إبراهيم عادل لاعب المنتخب الأولمبي وإسلام عيسى الذي تعرض للطرد في مواجهة هلال الساحل.

ويستضيف بيراميدز فريق نيجيليك من النيجر في مباراة الإياب يوم 9 من شهر نوفمبر.

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - عبد الله مجدي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي