قائد ليون ومدافع ولفرهامبتون يوافقان على تمثيل الجزائر دوليا

قرر الفرنسيان الجزائريان حسام عوار قائد ليون وريان آيت نوري مدافع ولفرهامبتون تحويل جنسيتهما الرياضية من الفرنسية والانضمام إلى المنتخب الجزائري، حسب تقارير فرنسية.

وذكرت قناة فرانس 24 أن عوار وآيت نوري اللذان مثلا فرنسا من قبل قد دخلا خلال الأسابيع الماضية في اتصالات مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف وبعدها بمدرب الخضر جمال بلماضي.

وأوضح التقرير أن عوار (24 عاما) وآيت نوري (21 عاما) وقعا بصفة رسمية على طلب تحويل الجنسية الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية.

يذكر أن عوار مثل منتخبات فرنسا لكل الفئات وارتدى قميص المنتخب الأول في مباراة ودية عام 2020 ولذلك يمكنه تغيير جنسيته الرياضية، بينما لعب آيت نوري لمنتخبات فرنسا دون 19 عاما ودون 21 عاما.

وبدوره، أرسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذين الطلبين مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن ظهور الثنائي بقميص منتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي المقبلة بشهر نوفمبر إذا انتهت إجراءات نقل الجنسية الرياضية سريعا.

سيلعب المنتخب الجزائري أمام جنوب إفريقيا والسويد وديا في منتصف نوفمبر المقبل.

video:1

وعاد عوار لتشكيل فريقه ليون مؤخرا بعد تعافيه من إصابة في الكاحل ابعدته عن معظم مباريات الموسم.

إذ شارك صانع الألعاب في 4 مباريات فقط هذا الموسم وسجل هدفا.

بينما شارك ظهير ولفرهامبتون مع فريقه الإنجليزي في عشر مباريات هذا الموسم وصنع هدفا.