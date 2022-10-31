مران الأهلي - تدريبات تأهيلية لـ ديانج وربيعة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 12:22

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مران الأهلي الأخير في تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

خاض الثنائي أليو ديانج ورامي ربيعة تدريبات تأهيلية على هامش مران فريق الأهلي استعدادا لمواجهة الداخلية.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء بعد غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وأدى ديانج وربيعة تدريبات بدنية في الجيم وأعقبها الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق.

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ويأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي المحدد لكل من ديانج وربيعة.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك عقب انتهاء الراحة السلبية والتي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 ساعة.

وبدأ المران باجتماع مصغر للجهاز الفني مع اللاعبين، واحتفل اللاعبون في البداية بعيد ميلاد أندريس أندويا مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون بعض تدريبات الكرة المتنوعة في الملعب ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الفنيات المحددة لكل لاعب.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

وفاز الأهلي في أول جولتين في الدوري على حساب كل من الإسماعيلي وأسوان.

الأهلي أليو ديانج رامي ربيعة
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