أبطال إفريقيا للسيدات - وادي دجلة يفتتح مشواره في النسخة الثانية بمواجهة مازيمبي

يفتتح فريق سيدات وادي دجلة لكرة القدم مشواره في النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بمواجهة مازيمبي.

ويلعب وادي دجلة أمام مازيمبي في تمام التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى.

وتقام منافسات النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا في المغرب حتى يوم 13 من شهر نوفمبر.

وكان فريق سيدات وادي دجلة قد خاض منافسات النسخة الأولى والتي أقيمت في مصر.

وودعت سيدات وادي دجلة البطولة من دور المجموعات وقتها بفارق الأهداف.

المجموعة

يقع وادي دجلة في المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للسيدات بجوار أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وبايلسا كوينز النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

ويلعب وادي دجلة مباراته الإفتتاحية أمام مازيمبي في التاسعة من مساء اليوم.

أما الجولة الثانية فيلعب وادي دجلة أمام صنداونز حامل اللقب في السادسة مساء الخميس.

وتختتم سيدات وادي دجلة دور المجموعات بمواجهة بايلسا كوينز النيجيري في التاسعة من مساء الأحد 6 نوفمبر.

وتأهل وادي دجلة بعد تصدر مجموعة تصفيات شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة بست نقاط بالفوز في مباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون مقابل، وسجلت نهى الصلح أهداف فريقها الأربعة.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى نصف نهائي البطولة.