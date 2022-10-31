راشفورد يكشف سر المبالغة في احتفاله بهدفه أمام وست هام

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه الـ100 مع مانشستر يونايتد

كشف ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سر المبالغة في احتفاله بهدفه أمام وست هام يونايتد.

هدف راشفورد قاد يونايتد لتحقيق الفوز على المطارق بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ونشر راشفورد صورة احتفاله عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها قائلا: "عندما يتحداك اخويك حول الوصول لمائة هدف قبل بلوغ الـ25 من عمرك".

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الهدف كان رقم 100 في مسيرة المهاجم الإنجليزي قبل يوم واحد فقط من إتمام عامه الـ25.

سجل ماركوس هدفه المائة مع مانشستر يونايتد في ظهوره رقم 315 مع النادي.

راشفورد سجل 7 أهداف هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في يونايتد.

يذكر أن المهاجم الإنجليزي هو ثامن لاعب من خريجي أكاديمية النادي يصل إلى 100 هدف مع يونايتد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة من 12 مباراة في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بفارق هدفين من أجل ضمان صدارة المجموعة.

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