ذا أثليتك: ثقة إنتر ميامي تتزايد في الظفر بخدمات ميسي مجانا

يسعى مُلاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، لإقناع ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى فريقهم.

وذكر ديفيد أورنستين صحفي "ذا أثليتك" أنه بين التجديد لـ باريس سان جيرمان، والعودة إلى برشلونة، والانضمام إلى إنتر ميامي، فإن الخيار الأخير يعد الأكثر احتمالية في الوقت الحالي بالنسبة لـ ميسي.

ويعمل إنتر ميامي على ضم ميسي خلال الأشهر المقبلة، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن محادثات طويلة على مدار سنوات تمت بين عائلة ميسي وإدارة إنتر ميامي، وأن النادي الأمريكي يثق في إتمام الاتفاق قريبًا.

وعقد الشقيقان خورخي وخوسيه ماس -مالكا إنتر ميامي بالشراكة مع ديفيد بيكام- اجتماعات عديدة مع خورخي والد ميسي.

وليس من المتوقع أن تتم مزيد من المحادثات قبل كأس العالم وحتى بدايات 2023، وقتها سيكون ميسي قادرًا على توقيع عقدٍ مبدئي.

ويرغب ملاك النادي في استغلال حب عائلة ميسي لمدينة ميامي، إذ يمتلكون منزلًا هناك، وتعد المدينة معقلًا مهمًا للجاليات اللاتينية في الولايات المتحدة.

وتأسس إنتر ميامي عام 2018 وينافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

واحتل إنتر ميامي المراكز 19 و20 و12 في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويضم إنتر ميامي في صفوفه الفرنسي بليز ماتويدي، والإنجليزي كييران جيبس، والأمريكي دياندري يدلين، ويدربه فيل نيفيل. فيما اعتزل جونزالو إيجوايين مؤخرًا في صفوف الفريق.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان مع بداية الموسم الماضي بعد عدم تجديد عقده من قبل إدارة برشلونة.

ويخوض ميسي المونديال الأخير له في مسيرته الشهر المقبل في قطر، ويسعى لحصد اللقب الغائب عن الأرجنتين منذ 1986.