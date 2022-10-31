دي خيا: في مانشستر يونايتد نريد الفوز دائما.. وأنا هنا لمساعدة الفريق

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

شدد الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على أن الشياطين الحمر يجب أن يفوزوا بمباريات مثل مواجهة وست هام ليتواجدوا في المراكز الأولى.

وفاز مانشستر يونايتد بهدف دون رد على وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي سجله ماركوس راشفورد الذي وقع على الهدف رقم 100 له مع الشياطين الحمر.

وقال ديفيد دي خيا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "أشعر بالتعب بعض الشيء. يعتقد الناس أن حراس المرمى لا يتعبون لكننا كنا نعاني في النهاية".

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وأضاف "سيطرنا على المباراة بشكل جيد لكنها كانت صعبة علينا في الشوط الثاني".

وواصل "فوز كبير بالنسبة لنا، إذا أردنا أن نكون في المراكز الأولى علينا أن نفوز بمباريات مثل هذه".

وتابع "أنا هنا لإنقاذ الكرات ومساعدة الفريق في كل وقت".

وتصدى دي خيا لثلاثة أهداف مؤكدة من لاعبي وست هام ليؤمن نظافة شباكه مع مانشستر يونايتد.

واستطرد "أنا سعيد حقا، لقد كان الأمر صعبا في بداية الموسم وفي نادٍ ضخم مثل يونايتد نريد الفوز دائما".

وأردف "الموسم الماضي كان صعبا، ولكن علينا الاستمتاع والاستمرار في التدريب بقوة ومواصلة ذلك حتى النهاية".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بفارق هدفين من أجل ضمان صدارة المجموعة.

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