راشفورد: هناك طاقة جديدة في الفريق.. ويجب أن أسجل أكثر بالرأس

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه الـ100 مع مانشستر يونايتد

ظهر ماركوس راشفورد سعيدا بعد تسجيله مع مانشستر يونايتد أمام وست هام، مشيرا إلى أنه يجب أن يسجل المزيد من الأهداف بالرأس.

وفاز مانشستر يونايتد بهدف دون رد على وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي سجله ماركوس راشفورد الذي وقع على الهدف رقم 100 له مع الشياطين الحمر.

وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "سعيد لأنني تمكنت من التسجيل اليوم ومن الجيد دائما التسجيل بغض النظر عما إذا كان جاريث ساوثجيت يشاهد أم لا".

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وتواجد ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا في مدرجات أولد ترافورد لمشاهدة المباراة.

وأضاف "هناك طاقة جديدة في أجواء الفريق. كان العمل شاقا في الإعداد للموسم ولم تكن البداية المرجوة، ولكن ارتقينا بالمستويات بدلا من الاستسلام".

وتابع "ديفيد دي خيا كان ممتازا اليوم. لا أعرف كيف أنقذ رأسية زوما".

واستطرد "يجب أن أكون أكثر عدوانية عندما أرى الكرة في الهواء، خاصة عندما تكون معلقة بهذا الشكل وأنا أركض على المدافع. إذا قفزت أمامه فلن يتفوّق عليّ في الهواء".

وأتم "أحتاج إلى تسجيل المزيد من الضربات الرأسية. بالتأكيد كنت أعمل على ذلك، أشعر أن لدي مهارة قفز جيدة، أحتاج فقط إلى العمل على مهاجمة الكرة".

وسجل راشفورد سبعة أهداف فقط من أصل 100 له مع مانشستر يونايتد بالرأس حتى الآن.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بفارق هدفين من أجل ضمان صدارة المجموعة.

مانشستر يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي
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