حمزة علاء: الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي تعرض للظلم

يرى حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي أن الجيل الحالي للفراعنة تعرض للظلم بسبب ظروف توقف كرة القدم لانتشار فيروس كورونا.

حمزة علاء النادي : الأهلي مصر

وفاز منتخب مصر على إسواتيني بهدف دون رد سجله أسامة فيصل، ليتأهل لمواجهة زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.(طالع التفاصيل)

وقال حمزة علاء عبر قناة أون تايم سبورتس: "المباراة لم تكن سهلة وبذلنا الكثير من الجهد".

حارس الأهلي أضاف "هذا الجيل تعرض للظلم بعدما تم إلغاء بطولة أمم إفريقيا للشباب بسبب كورونا".

وأكمل "هذا الجيل لا يزال يخطو خطواته الأولى مع كرة القدم، وهناك الكثير من اللاعبين غير المعروفين ولا يشاركون بشكل مستمر مع فرقهم في الدوري المصري".

وشدد "هذه فرصتنا للظهور بشكل جيد ونؤكد أننا على قدر المسؤولية سواء في المنتخب أو مع أنديتنا".

وأشار "كحارس مرمى وخط الدفاع كان هدفنا ألا نتلقى أي هدف حتى لا تصبح المباراة صعبة".

وأتم تصريحاته "هدف هذ الجيل أننا لن نقف عند بطولة أمم إفريقيا، بل ستكون مجرد بداية بالنسبة لنا".