عبد الرحمن عاطف: الضغوط كبيرة على المنتخب الأولمبي.. والجيل السابق ظروفه أفضل

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

عبد الرحمن عاطف - غزل المحلة

يرى عبد الرحمن عاطف مهاجم غزل المحلة والمنتخب الأولمبي أن الفراعنة قابلهم سوء توفيق أمام إسواتيني رغم تحقيق الفوز.

وفاز منتخب مصر على إسواتيني بهدف دون رد سجله أسامة فيصل، ليتأهل لمواجهة زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.(طالع التفاصيل)

وقال عبد الرحمن عاطف عبر قناة أون تايم سبورتس: "قابلنا سوء توفيق في المباراة الأولى وأيضا في بعض الفرص خلال مباراة العودة".

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وأضاف "روجيريو ميكالي دفع بي في الشوط الثاني من أجل زيادة الهجوم وبالفعل نجحنا في الضغط بقوة على إسواتيني وسجلنا هدف الفوز".

وأكمل "هذا المنتخب تجمع لأول مرة منذ 3 شهور فقط وخاض 3 معسكرات والضغوط كانت كبيرة علينا

وواصل "الجيل الأولمبي السابق تجمع بشكل أكبر ولعب أكثر وظروفه كانت أفضل منا".

وأتم تصريحاته "نفذنا تعليمات المدرب وحققنا الفوز، وبدأنا في الإنسجام معا وسنظهر بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

منتخب مصر الأولمبي عبد الرحمن عاطف
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