مصطفى سعد: هذا سبب إهدار الفرص أمام إسواتيني.. والبداية جيدة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

مصطفى سعد - مصر الأولمبي ضد بنين الأولمبي

يرى مصطفى سعد لاعب منتخب مصر الأولمبي أن إهدار الكثير من الفرص أمام إسواتيني كان سبب الرغبة في إحراز الهدف بشكل سريع.

وفاز منتخب مصر على إسواتيني بهدف دون رد سجله أسامة فيصل، ليتأهل لمواجهة زامبيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وقال مصطفى سعد لقناة أون تايم سبورتس: "المنتخب الأولمبي لا يزال يخوض أولى مواجهاته والمدرب لديه الكثير من الأفكار لننفذها في الفترة المقبلة".

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وأضاف "البداية جيدة وتطمئن الجمهور ونحن أيضا، والانتصار يجعلنا نعبر إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات".

وواصل "كنا نريد إحراز هدف التقدم بسرعة حتى لا نكون تحت الضغط ولذلك أهدرنا الكثير من الفرص".

وأكمل "كنا نريد الفوز بسرعة حتى لا نصل إلى ركلات الترجيح ونجعل الأمور أصعب علينا".

وأتم تصريحاته "نأخذ الخبرات من مثل هذه المباريات ومع مرور الوقت الأداء سيتطور وكنا نريد إسعاد الجمهور والجهاز الفني".

منتخب مصر الأولمبي مصطفى سعد
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