تين هاج: مواجهة وست هام تحولت لمباراة تنس.. ولدينا خط دفاع رائع

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه كان يجب أن يدير المباراة أمام وست هام بشكل أفضل خصوصا في الشوط الثاني.

وفاز مانشستر يونايتد بهدف دون رد على وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "بي بي سي" بعد المباراة: "أعتقد أنه يجب علينا إدارة المباراة بشكل أفضل، هذا واضح. كانت فلسفتنا في الشوط الثاني الدفاع بـ11 لاعبا".

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وواصل "أنا سعيد حقا بتطور ديوجو دالوت، أعتقد أن تمركزه الدفاعي يتطور من مباراة إلى أخرى".

وتابع عن تصريح جوارديولا باقتراب عودة مانشستر يونايتد "أعتقد أن قوله ذلك كان مبكرا بعض الشيء، يمكنك أن ترى ما حدث في الشوط الثاني لكن الروح التي نمتلكها رائعة ولدينا الجودة لتسجيل الأهداف. إذا واصلنا المضي قدما، فسنكون في الاتجاه الصحيح".

واستكمل "ناد مثل مانشستر يونايتد يحتاج إلى ظهيرين جيدين في كلا الجانبين لأن لدينا الكثير من المباريات التي يجب لعبها".

واستطرد "كاسيميرو رائع. تستطيع أن ترى سبب فوزه بخمس بطولات دوري أبطال. تستطيع رؤية ذلك في كل مباراة وكل حصة تدريبية في توجيهة لمن حوله".

وأكمل "سجلنا هدفا جميلا. تمريرة عرضية رائعة من إريكسن وراشفورد سددها بقوة برأسه، الشوط الثاني، كان علينا أن نديره بشكل أفضل. لقد تحولت لمباراة تنس ولكن كان لدينا مدافعين رائعين وحارس رائع".

وأردف "رونالدو أبلى بلاء حسنا، طلبنا منه التواجد في العمق أكثر والركض وتحريك المدافعين. راشفورد ظهر بمستوى رائع، يملك يونايتد أكاديمية مميزة ولها تاريخ طويل في تقديم المواهب. ما زال الرقم مستمرا للسنة رقم 85 بتواجد لاعب من خرّيجي الأكاديمية في تشكيلة الفريق واليوم هو من سجل هدف الفوز قبل يوم واحد من بلوغه 25 عاما".

وأتم "من وجهة نظري، دي خيا يتمتع بإمكانيات اللعب بالقدم وهو يتحسن في هذا الجانب من مباراة لأخرى. بناء اللعب ليس مرتبطا بالحارس فقط بل بمن هم أمامه في كيفية توفير الخيارات للحارس كي يمرر الكرة. مقتنع بقدرة دي خيا على بناء اللعب من الخلف وقد أثبتت المباريات ذلك حتى الآن".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بفارق هدفين من أجل ضمان صدارة المجموعة.

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