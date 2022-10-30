انتهت في الدوري الإيطالي - تورينو (2) - (1) ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تورينو ضد ميلان في الأسبوع الثاني عشر للدوري الإيطالي.

ويغيب عن ميلان كل من مايك مينيان ودافيد كالابريا وأليساندرو فلورنزي وزلاتان إبراهيموفيتش وأليكسيس سايليمايكرس.

ويبدأ الروسونيري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو

خط الدفاع: بيير كالولو - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - توماسو بوبيجا - جونيور ميسياس - براهيم دياز - رافاييل لياو

خط الهجوم: ديفوك أوريجي

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويمكنه اعتلاء المركز الثاني إذا فاز، إذ يبعد عنه أتالانتا بنقطة وحيدة.

فيما يحتل تورينو المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، وبمقدوره التقدم إلى المركز التاسع إذا فاز.

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ق 85 كارول لينيتي وميشيل أدوبو بدلا من صامويل ريتشي وأليكسي ميرانتشوك

ق 79 إسماعيل بن ناصر يسدد ولكن بجوار القائم

ق 78 أوليفييه جيرو بدلا من جونيور ميسياس

ق 74 ثلاثة تبديلات في صفوف تورينو بنزول دافيد زيما وريكاردو رودريجيز ويان كاراموه بدلا من بير شورز وأليساندرو بونجيورنو زبييترو بيليجري

ق 71 طرد إيفان يوريتش مدرب تورينو للاعتراض

ق 70 إسماعيل بن ناصر بدلا من ساندرو تونالي

ق 67 جوووووووول جونيور ميسياس يفتك الكرة بخطأ دفاعي فادح ويسجل هدف تقليص الفارق

ق 54 ديست يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 46 سيرجينو ديست وشارل دي كيتيلاري وأنتي ريبيتش بدلا من بيير كالولو وبراهيم دياز ورافاييل لياو

نهاية الشوط الأول

ق 37 جوووووووول الثاني ماذا يحدث!! أليكسي ميرانتشوك يسجل الهدف الثاني

ق 35 جووووول فالنتينو لازارو يرسل الركلة الحرة وكوفي ديدجي يقابلها بالرأس في الشباك

ق 19 بييترو بيليجري يسدد ولكن الحارس تاتاروسانو يتصدى

ق 3 رافاييل لياو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة