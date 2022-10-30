أرتيتا: ساكا تعرض للركل عدة مرات.. وهذا دور الجماهير

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على نوتنجهام فورست بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة عظيمة. خلقنا الكثير من الفرص للتسجيل، وأصبنا المرمى كما يجب".

وتعرض أرسنال لموقف صعب في بداية المباراة، حيث أصيب نجمه بوكايو ساكا إثر تدخلات عنيفة من المنافس، وذلك بعد أن صنع الهدف الأول الذي سجله جابرييل مارتينيلي.

وعن ذلك قال المدرب الإسباني "لقد تعرض لركلة سيئة. لا أرى أكثر من ذلك. تم ركله عدة مرات وهذا الأمر لا يساعد".

وحل ريس نيلسون بدلا من ساكا، ليسجل الهدفين الثاني والثالث، ويصنع الهدف الرابع الذي سجله توماس بارتي.

وعلق أرتيتا على اللاعب الواعد قائلا: "إنه يتطور حقا ويزداد نضجا".

وأخيرا عن جماهير أرسنال قال: "لا أعرف نسبة مشاركتهم بالضبط، ربما 20 أو 30 أو 90 في تحول الفريق. إنها الطاقة التي يمنحونها للاعبين وخصوصا في اللحظات الصعبة هي ما يصنع الفارق".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 31 في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند تسع نقاط في المركز الأخير.