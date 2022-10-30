أرتيتا: ساكا تعرض للركل عدة مرات.. وهذا دور الجماهير

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على نوتنجهام فورست بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة عظيمة. خلقنا الكثير من الفرص للتسجيل، وأصبنا المرمى كما يجب".

وتعرض أرسنال لموقف صعب في بداية المباراة، حيث أصيب نجمه بوكايو ساكا إثر تدخلات عنيفة من المنافس، وذلك بعد أن صنع الهدف الأول الذي سجله جابرييل مارتينيلي.

أخبار متعلقة:
سجل من 8 لمسات.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد كليرمون أرسنال يستعيد صدارته للدوري الإنجليزي بخماسية أمام نوتنجهام فورست برشلونة يكشف عن إصابة ثنائي الدفاع.. تعرف على مدة الغياب هازارد: أمنيتي الوحيدة هي أن أقدر على العودة للقمة في أرض الملعب

وعن ذلك قال المدرب الإسباني "لقد تعرض لركلة سيئة. لا أرى أكثر من ذلك. تم ركله عدة مرات وهذا الأمر لا يساعد".

وحل ريس نيلسون بدلا من ساكا، ليسجل الهدفين الثاني والثالث، ويصنع الهدف الرابع الذي سجله توماس بارتي.

وعلق أرتيتا على اللاعب الواعد قائلا: "إنه يتطور حقا ويزداد نضجا".

وأخيرا عن جماهير أرسنال قال: "لا أعرف نسبة مشاركتهم بالضبط، ربما 20 أو 30 أو 90 في تحول الفريق. إنها الطاقة التي يمنحونها للاعبين وخصوصا في اللحظات الصعبة هي ما يصنع الفارق".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 31 في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند تسع نقاط في المركز الأخير.

أرسنال نوتنجهام فورست ميكيل أرتيتا الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) وست هام.. بداية الشوط الثاني أرسنال يستعيد صدارته للدوري الإنجليزي بخماسية أمام نوتنجهام فورست تشكيل مانشستر - رونالدو وماجواير أساسيان أمام وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام تشكيل أرسنال - ساليبا وجيسوس أساسيان أمام نوتنجهام كلوب يشكك في قدرة ليفربول على إنهاء الموسم ضمن الـ4 الكبار دي بروين: هذا هو الخطأ الوحيد لـ سيتي أمام ليستر تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي ضد إسواتيني 4 دقيقة | الكرة المصرية
جيرونا كابوس ريال مدريد يقدّم خدمة ثمينة لجاره برشلونة 9 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: ساكا تعرض للركل عدة مرات.. وهذا دور الجماهير 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من اقتحام الملعب إلى عقوبات الطرد.. تعرف على أبرز لوائح الدوري المصري 26 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المنتخب الأولمبي - فيصل يقود الهجوم ضد إسواتيني.. وعبد المجيد على مقاعد البدلاء 47 دقيقة | منتخب مصر
سجل من 8 لمسات.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد كليرمون ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) وست هام.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
بعدما هز شباك كليرمونت.. مصطفى محمد الأكثر مشاركة في الأهداف مع نانت ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس