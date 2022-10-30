انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) وست هام
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي.
تابع من هنا
------
ق 93 اووووووه دي خيا ينقذ مانشستر.. الإسباني يتصدى ببراعة لقذيفة ديكلان رايس
ق 90 بطاقة صفراء يتلقاها برونو فيرنانديز تكلفه الغياب عن المباراة المقبلة
ق 87 رأسية فريد تصطدم بالقائم الأيمن
ق 83 تصدي رائع من دافيد دي خيا لرأسية كرت زوما
ق 79 فريد بدلا من كريستيان إريكسن
ق 77 بابلو فورنالس بدلا من فلين داونز
ق 63 رأسية من كريستيانو رونالدو ولكن تمر بجوار القائم
ق 61 سكوت مكتوميناي بدلا من أنتوني إيلانجا
ق 57 جيانلوكا سكاماكا يغادر وميكايل أنطونيو يحل بدلا منه
نهاية الشوط الأول
ق 38 جوووووووووول عرضية من كريستيان إريكسن ورأسية من ماركوس راشفورد في شباك وست هام.. 1-0 للشياطين الحمر
ق 18 جيانلوكا سكاماكا يسدد كرة تصطدم بالدفاع
ق 15 كريستيانو رونالدو يسدد ولكن الكرة بين يدي لوكاس فابيانسكي
ق 5 ماركوس راشفورد يسدد ولكن بجوار القائم
ق 3 سعيد بنرحمة يسدد ولكن في قدم المدافع
بداية المباراة