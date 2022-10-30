انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (0) وست هام

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وشيريف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي.

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ق 93 اووووووه دي خيا ينقذ مانشستر.. الإسباني يتصدى ببراعة لقذيفة ديكلان رايس

ق 90 بطاقة صفراء يتلقاها برونو فيرنانديز تكلفه الغياب عن المباراة المقبلة

ق 87 رأسية فريد تصطدم بالقائم الأيمن

ق 83 تصدي رائع من دافيد دي خيا لرأسية كرت زوما

ق 79 فريد بدلا من كريستيان إريكسن

ق 77 بابلو فورنالس بدلا من فلين داونز

ق 63 رأسية من كريستيانو رونالدو ولكن تمر بجوار القائم

ق 61 سكوت مكتوميناي بدلا من أنتوني إيلانجا

ق 57 جيانلوكا سكاماكا يغادر وميكايل أنطونيو يحل بدلا منه

نهاية الشوط الأول

ق 38 جوووووووووول عرضية من كريستيان إريكسن ورأسية من ماركوس راشفورد في شباك وست هام.. 1-0 للشياطين الحمر

ق 18 جيانلوكا سكاماكا يسدد كرة تصطدم بالدفاع

ق 15 كريستيانو رونالدو يسدد ولكن الكرة بين يدي لوكاس فابيانسكي

ق 5 ماركوس راشفورد يسدد ولكن بجوار القائم

ق 3 سعيد بنرحمة يسدد ولكن في قدم المدافع

بداية المباراة

مانشستر يونايتد
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