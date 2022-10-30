أرسنال يستعيد صدارته للدوري الإنجليزي بخماسية أمام نوتنجهام فورست

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

هدف توماس بارتي مع أرسنال أمام نوتنجهام فورست

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على نوتنجهام فورست بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

سجل لأرسنال ريس نيلسون هدفين، وجابريل مارتينيلي وتوماس بارتي ومارتن أوديجارد.

التشكيل

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دخل أرسنال بتشكيله المعتاد بتواجد تاكهيرو تومياسو وبن وايت على الطرفين مع الثلاثي الهجومي بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي وجابريل جيسوس.

على الجانب الآخر، تواجد سيرج أورييه أساسيا على حساب نيكو ويليامز مع نوتنجهام فورست.

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أحداث المباراة

كما اعتاد أرسنال دائما، بدأ المباراة بقوة ليسجل جابريل مارتينيلي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة برأسية قوية مستغلا عرضية من بوكايو ساكا.

وبذلك، ينجح أرسنال في تسجيل الهدف الأول قبل النصف ساعة الأولى للمباراة الـ13 من أصل 17.

سدد بعدها جابريل جيسوس في الدقيقة الثامنة ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 16، تعرض بوكايو ساكا لإصابة توقف بسببها اللعب لعلاجه.

قبل أن يسقط مجددا في الدقيقة 24 ويغادر الملعب بعدها تاركا مكانه لريس نيلسون.

وكاد نوتنجهام فورست أن يدرك هدف التعادل قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بعد خطأ من جابريل في إبعاد الكرة لتصل إلى لينجارد الذي سدد وأنقذها بن وايت قبل الوصول لمرمى أرون رامسديل.

أرسنال بدأ الشوط الثاني قويا كما الأول، ليسجل ريس نيلسون الهدف الثاني بعد خمس دقائق بعد تسديدة قوية تصدى لها هندرسون وعادل للبديل الإنجليزي ليسجل الهدف.

دقيقتان بعد ذلك، وسجل ريس نيلسون من جديد الهدف الثالث بعد عرضية من جيسوس وتسديدة من لمسة واحدة من الإنجليزي سكنت الشباك.

ولم يمهل أرسنال نوتنجهام فورست أكثر من أربع دقائق أخرى ليوقع توماس بارتي على الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 79، سجل مارتن أوديجارد الهدف الخامس بعد تمريرة من جيسوس وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك دين هندرسون.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 31 في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند تسع نقاط في المركز الأخير.

أرسنال نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
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