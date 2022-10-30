تشكيل مانشستر - رونالدو وماجواير أساسيان أمام وست هام
الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 17:27
كتب : FilGoal
تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد أمام وست هام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.
ويغيب البرازيلي أنتوني عن التشكيل بسبب الإصابة بكدمة في التدريبات.
وعاد هاري ماجواير للتواجد في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر لتعويض غياب الفرنسي رافائيل فاران مع إصابة فيكتور ليندلوف بالمرض.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - هاري ماجواير - ديوجو دالوت
خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - أنتوني إيلانجا
ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.
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